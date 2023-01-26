Анкара, 26 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Помочь решить проблемы, связанные с Косово, попросил руководство Турции министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе визита в Анкару. Об этом он заявил 26 января на совместной с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции.

Официальный сайт правительства России Ивица Дачич

Выразив желание сделать Турцию «важным фактором мира и стабильности» в противостоянии Белграда и Приштины, Дачич призвал Анкару использовать «своё влияние, когда речь идёт о Приштине».

По словам Дачича, Белград заинтересован в конструктивном подходе со стороны Приштины, «когда речь идёт о применении Брюссельского соглашения, ранее достигнутых договорённостей». Только тогда Белград сможет разговаривать с Приштиной «о каких-то политических решениях».

Напомним, сербские власти заявляют, что Запад усиливает давление на Белград по проблеме Косово. Причину в Белграде видят в том, что сербы не вводят санкций против России.