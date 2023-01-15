Белград, 15 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Белград прилагает усилия, чтобы ситуация в Косове и Метохии стабилизировалась и перестала быть опасной. Об этом сербский президент Александр Вучич рассказал российскому послу Александру Боцан-Харченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

В своём паблике в соцсети Вучич 15 января написал, что в ходе переговоров проинформировал российского посла «об активизации дипломатической деятельности международных акторов в связи с развитием событий в Косове и Метохии».

По словам Вучича, он, кроме того, рассказал Боцан-Харченко о тех усилиях, которые Белград «прилагает для сохранения мира, стабильности и соблюдения принципов международного права» в контексте проблемы Косово.

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Как сообщало ИА REGNUM, Вучич ранее заявлял, что на Белград по ситуации в Косове и Метохии оказывается давление извне.