Приштина, Сербия, 23 марта, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Вашингтон поддерживает возможность трансформации легковооружённых Сил безопасности самопровозглашенного Косово (СБК) в современные войска территориальной обороны, которые будут оперативно совместимы с НАТО. Об этом 23 марта написал посол США в Приштине Джеффри Ховенир на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

В своём сообщении Ховенир приветствовал в Косово директора Европейского командования США (USEUCOM) по стратегии, планированию и политике, генерал-майора Даниэля Ласика и дипломата при USEUCOM Кейт Мэри Бернс, с которым он накануне провёл встречу.

«США полностью поддерживают трансформацию СБК в мультинациональные, профессиональные, оперативно совместимые с НАТО силы территориальной обороны. Горжусь нашим последовательным и отличным сотрудничеством», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не подпишет капитуляцию, не признает независимость самопровозглашённого Косово и не поддержит его членство в ООН. Также он отметил, что сербы должны приблизиться к примирению с албанцами, но не нужно быть слишком оптимистичными в этом вопросе.