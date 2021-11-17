Пожар в цехе по производству пороха в Рязанской области
Начаты выплаты семьям погибших при взрыве на рязанском пороховом заводе
В Рязанской области начинаются выплаты компенсаций членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона. Единовременное пособие в размере одного миллиона рублей...
17 ноября 2021
Под Рязанью хоронят жертв взрыва на пороховом заводе
Церемония прощания с погибшими в результате взрыва на предприятия ООО «Разряд» прошла 25 октября на площади перед Домом культуры посёлка Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В общерегиональный день траура в последний путь провожали 15...
25 октября 2021
По делу о взрыве под Рязанью задержаны гендиректор и учредитель завода
В рамках уголовного дела о взрыве в цеху на заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области задержаны генеральный директор и учредитель компании ООО «Разряд». Руководители предприятия задержаны после допроса. Следствие просит их арестовать, ходатайство направлено в Басманный суд Москвы...
25 октября 2021
В Рязанской области – день траура по погибшим при взрыве на заводе
День траура проходит 25 октября в Рязанской области в память о 17 погибших при ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В регионе отменены все развлекательные мероприятия, в сетки регионального теле‑ и радиовещания внесены соответствующие изменения. На...
25 октября 2021
Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости
На территории одного из цехов на заводе по производству пороха ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» случился пожар. По предварительным данным, погибли семь человек, 15 пострадали. На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники, сообщает МЧС. Пожарные ликвидировали...
24 октября 2021
До 17 человек выросло число погибших при взрыве на заводе под Рязанью
Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» Обнаружен ещё один погибший работник, сообщают РИА новости со ссылкой на экстренные службы. Таким...
22 октября 2021
В Рязанской области объявили траур по погибшим при пожаре на заводе
В Рязанской области 25 октября станет днём траура по погибшим в результате ЧП в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом 22 октября сообщил глава региона Николай Любимов. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» Губернатор ещё раз выразил...
22 октября 2021
На пороховом заводе под Рязанью находится несколько тонн селитры — МЧС
Несколько тонн селитры находится в цеху порохового завода посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Об этом 22 октября сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» По словам руководителя...
22 октября 2021
Спасатели закончили активные работы на месте ЧП под Рязанью
МЧС России практически завершило активные работы на месте взрыва на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщил 22 октября врио министра МЧС Александр Чуприян. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» Глава...
22 октября 2021
В пороховом цеху под Рязанью завершена активная фаза ликвидации пожара
В цеху по производству пороха в Шкловском районе Рязанской области завершена активная фаза ликвидации последствий взрыва и пожара. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» «Активная...
22 октября 2021
Расследовать пожар на заводе под Рязанью будет центральный аппарат СК
Пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, сообщили 22 октября в СКР. «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное...
22 октября 2021
Под Рязанью после ЧП на пороховом заводе продолжаются поиски рабочего
Поиски одного человека продолжаются на месте ЧП на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» По данным на...
22 октября 2021
Скончался пострадавший при ЧП на пороховом заводе под Рязанью
Пострадавший при пожаре на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района скончался в областной клинической больнице Рязани, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости»...
22 октября 2021
Пострадавшего при пожаре на пороховом заводе доставили в Рязань
Пострадавший при ЧП на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района доставлен в областную клиническую больницу Рязани, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» Пациента...
22 октября 2021
Семьям погибших при пожаре на заводе под Рязанью будет оказана помощь
Помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в цехе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области будет оказана властями региона. Об этом 22 октября сообщил глава области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Следите за развитием событий в трансляции...
22 октября 2021
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на пороховом заводе под Рязанью
Уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ЧП на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе СК России...
22 октября 2021
Подтверждена смерть 15 человек на заводе под Рязанью
Региональное министерство здравоохранения подтвердило гибель 15 человек на заводе в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» Возгорание на...
22 октября 2021
Прокуратура начала проверку после пожара на заводе в Рязанской области
Проверку по факту пожара, который произошел в пороховом цеху на заводе в Шиловском районе Рязанской области, организовала региональная прокуратура. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под...
22 октября 2021
МЧС открыло горячую линию для родных погибших при пожаре под Рязанью
Горячую линию для родственников погибших и пострадавших в результате пожара на пороховом заводе в Рязанской области открыло ГУ МЧС по региону 22 октября. Об этом сообщили в региональной оперативной группе правительства Рязанской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на...
22 октября 2021
Региональный минздрав: на заводе под Рязанью погибло 12 человек
Региональный минздрав официально подтвердил гибель 12 человек на заводе в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости» Один человек с сильными...
22 октября 2021