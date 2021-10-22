В Рязанской области объявили траур по погибшим при пожаре на заводе
Рязань, 22 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Рязанской области 25 октября станет днём траура по погибшим в результате ЧП в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом 22 октября сообщил глава региона Николай Любимов.
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Губернатор ещё раз выразил глубочайшие искренние соболезнования семьям погибших.
В Рязанской области отменят все развлекательные мероприятия, на зданиях органов исполнительной власти и администраций городов, районов, посёлков приспустят флаги. В сетки регионального теле‑ и радиовещания также внесут соответствующие изменения.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября при взрыве на заводе погибли 16 человек. Судьба ещё одного рабочего до сих пор неизвестна.