Рязань, 22 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Рязанской области 25 октября станет днём траура по погибшим в результате ЧП в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом 22 октября сообщил глава региона Николай Любимов.

Траур

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Губернатор ещё раз выразил глубочайшие искренние соболезнования семьям погибших.

«Сейчас нам важно понять, всё ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки. Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по миллиону рублей. 25 октября в Рязанской области будет объявлен днём траура» — сказал глава региона.

В Рязанской области отменят все развлекательные мероприятия, на зданиях органов исполнительной власти и администраций городов, районов, посёлков приспустят флаги. В сетки регионального теле‑ и радиовещания также внесут соответствующие изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября при взрыве на заводе погибли 16 человек. Судьба ещё одного рабочего до сих пор неизвестна.