Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Поиски одного человека продолжаются на месте ЧП на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

МЧС России Пожар на заводе под Рязанью

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По данным на 13:00, официально погибшими считаются 16 человек. Судьба ещё одного рабочего неизвестна, силами специалистов МЧС ведутся его поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный госпитализированный пациент скончался от множественных травм в областной клинической больнице Рязани.