Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Пострадавший при ЧП на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района доставлен в областную клиническую больницу Рязани, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru/ Отправка пострадавшего

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Пациента перевезли санавиацией центра медицины катастроф. Он в крайне тяжёлом состоянии, всю необходимую помощь ему окажут специалисты ОКБ.

Для работы с родственниками погибших и пострадавших в Лесной направлены психологи Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве на пороховом заводе один человек выжил, 15 погибли, поиски ещё одного работника продолжаются.