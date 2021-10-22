Рязань, 22 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в цехе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области будет оказана властями региона. Об этом 22 октября сообщил глава области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Max Stanworth Пожар

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"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — говорится в его сообщении.

Кроме того, Любимов указал, что в настоящее время пожар локализован, на месте происшествия работают спасатели и медики, а также задействованы все необходимые ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональное министерство здравоохранения подтвердило гибель 15 человек на заводе в Шиловском районе Рязанской области.