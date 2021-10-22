Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Региональное министерство здравоохранения подтвердило гибель 15 человек на заводе в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

Dave Hogg Пожар

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Возгорание на территории одного из цехов завода «Эластик» произошло утром 22 октября. По официальным данным, погибли 15 человек, один в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в Лесновскую больницу.

Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной.