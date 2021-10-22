Рязань, 22 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В цеху по производству пороха в Шкловском районе Рязанской области завершена активная фаза ликвидации последствий взрыва и пожара. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Пожар

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«Активная фаза ликвидации ЧС завершена. В дальнейшем сотрудники МЧС будут оказывать помощь следственным органам в проведении следственных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что на месте трагического инцидента в настоящее время работают психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поиски одного человека продолжаются на месте ЧП на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области.