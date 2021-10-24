На территории одного из цехов на заводе по производству пороха ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» случился пожар. По предварительным данным, погибли семь человек, 15 пострадали. На месте задействовано более 170 человек и порядка 50 единиц техники, сообщает МЧС. Пожарные ликвидировали открытый огонь на площади 160 кв. м в одноэтажном цехе № 304 по хранению пороха. Все новости читайте в трансляции ИА REGNUM.

(сс) Will Russell Взрыв

10:00 22.10.2021 Пожар произошел на заводе, расположенном в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области. В МЧС отмечают, что угрозы населению нет.

10:01 22.10.2021 Нарушение технологического процесса могло стать причиной возгорания на предприятии в Рязанской области 22 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

10:07 22.10.2021 Две бригады санавиации направил в посёлок Лесной Шиловского района Рязанской области региональный минздрав, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства. Возгорание произошло на территории одного из цехов ФГУП «Эластик» в результате нарушения технологического процесса. По поручению губернатора Николая Любимова на место выехал зампред правительства Дмитрий Филиппов. Площадь пожара устанавливается, угрозы населению нет. На место происшествия стягиваются оперативные службы.

10:09 22.10.2021 Открытое горение на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области ликвидировано, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составляет 160 кв. м. В 09:31 завершена ликвидация открытого горения.

10:11 22.10.2021 Следственный комитет РФ начал проверку по факту пожара на пороховом заводе в Рязанской области. Информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщили в ведомстве.

10:12 22.10.2021 К ликвидации пожара на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области привлечён 171 спасатель, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Об этом: Пожар на заводе под Рязанью тушат более 170 спасателей

10:16 22.10.2021 Госпредприятие «Завод синтетических волокон «Эластик», на котором 22 октября 2021 года произошло ЧП, уже шесть лет является банкротом. В отношении федерального государственного унитарного предприятия установлено конкурсное производство. 2 ноября 2021 года арбитраж Рязанской области рассмотрит жалобу на действия конкурсного управляющего Татьяны Казакиной, работой которой осталась недовольна ФНС России. Читайте подробнее: Пожар в Рязанской области — завод является банкротом с 2015 года

10:17 22.10.2021 Завод работает в поселке Лесной Рязанской области. Учредители — Минпромторг РФ и Росимущество. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов.

10:18 22.10.2021 Гибель пяти человек на заводе в Шиловском районе подтвердило министерство здравоохранения Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Рязанский минздрав подтвердил гибель пяти человек при пожаре на заводе

10:31 22.10.2021 Девять человек, которые считаются пропавшими без вести, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник. Таким образом, число жертв взрыва на заводе может составить 16 человек. МЧС ранее официально подтвердило гибель семи человек. Между тем минздрав Рязанской области сообщил о пяти погибших.

10:45 22.10.2021 Оперативная группа во главе с врио министра МЧС России Александром Чуприяном вылетает в Шиловский район Рязанской области, где 22 октября произошёл пожар на заводе про производству пороха, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Об этом: Врио министра МЧС России вылетел на место ЧП в Рязанской области

10:51 22.10.2021 По предварительным данным, при пожаре на заводе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области погибли 16 человек. Подробности в материале: На пороховом заводе под Рязанью погибли 16 человек

10:52 22.10.2021 В Рязанской области в результате пожара в пороховом цехе на заводе «Эластик» погибли семь человек, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального главного управления МЧС. Читайте подробнее: В МЧС подтвердили гибель семи человек при пожаре на заводе под Рязанью

10:52 22.10.2021 На ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» (Рязанская область), на котором 22 октября 2021 года произошёл пожар, унесший жизни людей, нарушали требования пожарной безопасности. Проверка выполнения ранее выданного предписания в мае 2021 года выявила, что 26 пунктов не выполнены, среди требований было «оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией», «оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Подробности в материале: ЧП на «Эластике» — в ряде зданий завода не было пожарной сигнализации

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11:03 22.10.2021 ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» в ноябре 2019 года было привлечено к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ — невыполнение предписания ГУ МЧС по Рязанской области. Речь шла о нарушениях норм пожарной безопасности, которые повторно выявили в мае 2021 года. Весной текущего года 26 пунктов предписания всё так же не были выполнены. Речь шла в том числе о необходимости «оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией», «оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» в цехах, столовой, на складах, в стояночных боксах.

11:08 22.10.2021 Проверка по факту пожара в цехе по производству взрывчатых веществ в Шиловском районе Рязанской области организована прокуратурой региона, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе надзорного ведомства. Об этом: Рязанская прокуратура начала проверку по факту пожара на пороховом заводе

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11:17 22.10.2021 Гибель 12 человек при пожаре на пороховом заводе подтвердили официально в Минздраве Рязанской области. Один пострадавший с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии.

11:18 22.10.2021 Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян вылетел в Рязанскую область, где произошел пожар в пороховом цеху на заводе. Подробности в материале: Врио главы МЧС вылетел к месту пожара под Рязанью

11:21 22.10.2021 Соболезнования семьям погибших и пострадавших в связи с ЧП на заводе «Эластик» в Шиловском районе выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов. На своей странице в социальной сети 22 октября он пообещал оказать необходимую помощь. Об этом: Рязанский губернатор: семьям погибших при пожаре окажут помощь

11:24 22.10.2021 В 2015 году управление общепромышленного надзора и Приокское управление Ростехнадзора провели плановую выездную проверку в отношении ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», входящего в состав государственной корпорации «Ростех». По результатам проверки было «выявлено 155 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе нарушения технологических процессов при хранении и транспортировании взрывчатых веществ, нарушения по эксплуатации технологического оборудования, средств транспортирования, зданий и сооружений, задействованных в технологических процессах, оформлении документации». Помимо этого, было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и восемь дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц ФГУП, в том числе подготовлены документы о приостановке деятельности одного из объектов.

11:25 22.10.2021 Региональный минздрав подтвердил гибель 12 человек на заводе в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: Региональный минздрав: на заводе под Рязанью погибло 12 человек

11:28 22.10.2021 Горячую линию для родственников погибших и пострадавших в результате пожара на пороховом заводе в Рязанской области открыло ГУ МЧС по региону 22 октября. Об этом сообщили в региональной оперативной группе правительства Рязанской области. Читайте подробнее: МЧС открыло горячую линию для родных погибших при пожаре под Рязанью

11:31 22.10.2021 Проверку по факту пожара, который произошел в пороховом цеху на заводе в Шиловском районе Рязанской области, организовала региональная прокуратура. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Читайте также: Прокуратура начала проверку после пожара на заводе в Рязанской области

11:42 22.10.2021 Региональное министерство здравоохранения подтвердило гибель 15 человек на заводе в Шиловском районе Рязанской области. Об этом: Подтверждена смерть 15 человек на заводе под Рязанью

12:08 22.10.2021 Уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ЧП на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе СК России. Подробности в материале: СК возбудил уголовное дело из-за пожара на пороховом заводе под Рязанью

12:15 22.10.2021 Помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в цехе по производству пороха в Шиловском районе Рязанской области будет оказана властями региона. Об этом 22 октября сообщил глава области Николай Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: Семьям погибших при пожаре на заводе под Рязанью будет оказана помощь

12:32 22.10.2021 Следственный комитет РФ.sledcom.ru

13:13 22.10.2021 Пострадавший при ЧП на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района доставлен в областную клиническую больницу Рязани санавиацией. Читайте подробнее: Пострадавшего при пожаре на пороховом заводе доставили в Рязань

13:42 22.10.2021 Пострадавший при пожаре на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района скончался в областной клинической больнице Рязани, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Скончался пострадавший при ЧП на пороховом заводе под Рязанью

13:50 22.10.2021 Поиски одного человека продолжаются на месте ЧП на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: Под Рязанью после ЧП на пороховом заводе продолжаются поиски рабочего

14:02 22.10.2021 Врио Министра МЧС России Александр Чуприян прибыл на место пожара в Рязанской области. Временно исполняющий обязанности Министра МЧС России Александр Чуприян с оперативной группой центрального аппарата прибыли и произвели осмотр места пожара на ООО «Разряд» в Рязанской области. Открытое горение на месте пожара ликвидировано. К сожалению есть погибшие. В ликвидации пожара принимают участие более 100 человек и порядка 30 единиц техники. Также к месту следуют спасатели отряда Центроспас в колличестве более 40 человек и 9 единиц техники. В ГУ МЧС России по Рязанской области развернут телефон горячей линии 8 (4912) 25-72-90 . [[[video-0]]] МЧС РФ.

14:03 22.10.2021 Пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России, сообщили 22 октября в СКР. Об этом: Расследовать пожар на заводе про Рязанью будет центральный аппарат СК

14:31 22.10.2021 Цитата из видео «С места взрыва в Шиловском районе». mash.ru

14:31 22.10.2021 В цеху по производству пороха в Шкловском районе Рязанской области завершена активная фаза ликвидации последствий взрыва и пожара. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Читайте также: В пороховом цеху под Рязанью завершена активная фаза ликвидации пожара

14:43 22.10.2021 Депутат Госдумы Андрей Красов («Единая Россия») намерен следить за ходом проверки обстоятельств взрыва в цеху по производству пороха в Шкловском районе Рязанской области. «Все необходимые проверки по факту пожара уже организованы. Пострадавшим оказывается помощь. Со своими коллегами по региону буду следить за ходом проверки обстоятельств трагедии», — отметил парламентарий в Facebook.

14:53 22.10.2021 МЧС России практически завершило активные работы на месте взрыва на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщил 22 октября врио министра МЧС Александр Чуприян. Читайте также: Спасатели закончили активные работы на месте ЧП под Рязанью

15:03 22.10.2021 Несколько тонн селитры находится в цеху порохового завода в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Об этом 22 октября сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. Читайте также: На пороховом заводе под Рязанью находится несколько тонн селитры — МЧС

15:41 22.10.2021 В Рязанской области 25 октября станет днём траура по погибшим в результате ЧП в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом 22 октября сообщил глава региона Николай Любимов. Об этом: В Рязанской области объявили траур по погибшим при пожаре на заводе

16:13 22.10.2021 Пожарные на месте ЧП в Рязанской области. © МЧС России

16:45 22.10.2021 В ликвидации последствий пожара в цехе хранения пороха в Рязанской области участвовала техника из Владимирской области. Вместе с группировкой Рязанской области на объект также выдвинулись аэромобильные группировки отряда «Центроспас» МЧС России и Тульского спасательного центра. Из аэропорта «Семязино» города Владимира вылетел борт МЧС России Ми-8. Он направился на место ЧС для эвакуации пострадавших. Читайте также: Санавиация из Владимира помогала эвакуировать пострадавших под Рязанью

16:56 22.10.2021 Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Обнаружен ещё один погибший работник. Читайте также: До 17 человек выросло число погибших при взрыве на заводе под Рязанью

18:24 22.10.2021 Продукция завода «Эластик» zsv-elastik.ru

20:25 22.10.2021 Пожарные на месте ЧП в Рязанской области. © МЧС России

21:27 22.10.2021 На месте ЧП под Рязанью. ryazangov.ru

22:41 22.10.2021 Пожарные на месте ЧП в Рязанской области. © МЧС России

10:19 23.10.2021 Врио министра МЧС России Александр Чуприян провёл совещание на месте пожара в Рязанской области. Даны указания и определен комплекс действий по завершению разборки конструкций и оказанию всестороннего содействия следственным органам. [[[video-1]]] Родственникам погибших и пострадавших оказывается психологическая помощь. На месте прибыли и приступили к работе специалисты отряда Центроспас МЧС России.