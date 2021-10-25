Рязань, 25 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. День траура проходит 25 октября в Рязанской области в память о 17 погибших при ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Траур

В регионе отменены все развлекательные мероприятия, в сетки регионального теле‑ и радиовещания внесены соответствующие изменения. На зданиях администраций приспущены флаги. Похороны погибших также пройдут 25 октября.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что трагедия на заводе «вопиющий случай» и рекомендовал МЧС и Ростехнадзору организовать внеплановые проверки на подобных производствах, семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 октября в цехе по производству пороха произошёл пожар, погибла вся смена, 17 человек.