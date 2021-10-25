Рязань, 25 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела о взрыве в цеху на заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области задержаны генеральный директор и учредитель компании ООО «Разряд».

МЧС России Пожар на пороховом заводе под Рязанью

Руководители предприятия задержаны после допроса. Следствие просит их арестовать, ходатайство направлено в Басманный суд Москвы. Им инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает 25 октября ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено следственными органами Рязанской области, но по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина его передали для расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства. Взрыв на пороховом заводе 22 октября унёс жизни 17 человек.