Рязань, 22 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Пострадавший при пожаре на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района скончался в областной клинической больнице Рязани, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

Mos03.ru Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости»

Пациента санавиацией центра медицины катастроф перевезли в Рязань из Лесновской больницы, куда он был госпитализирован сразу после ЧП на заводе. Специалисты областной больницы провели все необходимые мероприятия, однако травмы пациента оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, для работы с родственниками погибших в Лесной направлены психологи, работает горячая линия. На данный момент подтверждена смерть 16 человек, один числится пропавшим без вести.