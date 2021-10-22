СК возбудил уголовное дело из-за пожара на пороховом заводе под Рязанью
Москва, 22 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ЧП на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе СК России.
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Дело возбуждено следственными органами региона, однако председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать его для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, на заводе по официальным данным погибли 15 человек, один госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, судьба одного рабочего пока неизвестна.