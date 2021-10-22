Москва, 22 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ЧП на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе СК России.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

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Дело возбуждено следственными органами региона, однако председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать его для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

«По поручению Александра Бастрыкина для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего в Рязанскую область направлены опытные криминалисты центрального аппарата (Криминалистического центра СК России). В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверено соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время», — уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе по официальным данным погибли 15 человек, один госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, судьба одного рабочего пока неизвестна.