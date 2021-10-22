Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Завершены поисково-спасательные работы на месте ЧП в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области.

МЧС России Пожар на пороховом заводе под Рязанью

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Обнаружен ещё один погибший работник, сообщают РИА новости со ссылкой на экстренные службы.

Таким образом, общее количество жертв трагедии достигло 17 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в регионе объявлено днём траура.