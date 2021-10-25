Рязань, 25 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Церемония прощания с погибшими в результате взрыва на предприятия ООО «Разряд» прошла 25 октября на площади перед Домом культуры посёлка Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венок

В общерегиональный день траура в последний путь провожали 15 сотрудников завода. Участие в траурной церемонии принял губернатор Николай Любимов, который ещё раз выразил глубокие соболезнования каждой семье, потерявшей родственников, подчеркнув, что «глубоко потрясён случившимся».

Похороны ещё двух рабочих пройдут 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM в рамках уголовного дела о ЧП на заводе задержаны генеральный директор и учредитель компании ООО «Разряд».