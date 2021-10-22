Рязань, 22 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Горячую линию для родственников погибших и пострадавших в результате пожара на пороховом заводе в Рязанской области открыло ГУ МЧС по региону 22 октября. Об этом сообщили в региональной оперативной группе правительства Рязанской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

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«Региональным МЧС России по Рязанской области открыта «горячая линия» для родственников погибших и пострадавших при чрезвычайном происшествии в п. Лесной Шиловского района», — говорится в сообщении.

Номер телефона горячей линии — 8(4912)25−72−90.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 октября пожар произошёл на заводе в посёлке Лесной. Официально подтверждена гибель 12 человек, один пострадавший в крайне тяжёлом состоянии.