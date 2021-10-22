Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Региональный минздрав официально подтвердил гибель 12 человек на заводе в Шиловском районе Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

МЧС России Пожар на заводе под Рязанью

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Один человек с сильными ожогами в крайне тяжёлом состоянии находится в Лесновской больнице. Прорабатывается возможность доставки его в Рязань силами санавиации. Погибли 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.