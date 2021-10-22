Рязань, 22 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Проверку по факту пожара, который произошел в пороховом цеху на заводе в Шиловском районе Рязанской области, организовала региональная прокуратура. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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«В связи с поступившим сообщением о пожаре, произошедшем в цеху по производству взрывчатых веществ, расположенного в Шиловском районе, прокуратурой области организована проверка», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что прокуратура также контролирует результаты проверки, которая была организована следственными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее горячую линию для родственников погибших и пострадавших в результате пожара на пороховом заводе в Рязанской области открыло ГУ МЧС.