Шиловский район, Рязанская область, 17 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Рязанской области начинаются выплаты компенсаций членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.

МЧС России Пожар на заводе под Рязанью

Единовременное пособие в размере одного миллиона рублей установлено для супруги или супруга, детей, родителей и лиц, находившихся на иждивении работников, погибших в результате взрыва в производственном цехе ООО «Разряд».

"Установлено 46 членов семей погибших граждан, которые могут обратиться за получением компенсации. Из них 39 уже собрали необходимый пакет документов для получения компенсации. В настоящее время на трёх человек готовятся документы для выплаты компенсации на сумму один миллион рублей, по остальным гражданам проводится работа по сбору необходимого комплекта документов для признания их пострадавшими и предоставления компенсации», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» произошёл 22 октября 2021 года. Погибла вся смена — 17 человек.