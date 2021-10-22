Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Несколько тонн селитры находится в цеху порохового завода посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Об этом 22 октября сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Https://ryazan.sledcom.ru/ На месте пожара порохового завода под Рязанью

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По словам руководителя ведомства, селитра не представляет угрозы. Спасатели завершили активные работы на месте ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре на заводе поступила 22 октября в 08:22. Огнём уничтожено одноэтажное кирпичное здание цеха размером 16 на 10 метров. Подтверждена гибель 16 человек.