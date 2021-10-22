Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. МЧС России практически завершило активные работы на месте взрыва на пороховом заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщил 22 октября врио министра МЧС Александр Чуприян.

Цитата из видео МЧС России Александр Чуприян на месте пожара под Рязанью

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Глава ведомства прибыл на место ЧП и провёл совещание. Даны указания и определён комплекс действий по завершению разборки конструкций.

«Картина в целом ясна. Смена заступила 17 человек, по неизвестным причинам произошёл взрыв. Производится проливка, разборка конструкций, нам на смену сейчас придёт Следственный комитет. Мы окажем им всяческое содействие для осмотра места пожара. Активные действия МЧС России уже практически завершены», — сказал Александр Чуприян.

Как сообщало ИА REGNUM, при ЧП на заводе официально погибшими считаются 16 человек. Родственникам погибшим оказывается психологическая помощь.