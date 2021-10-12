Крушение самолёта с парашютистами в Татарстане 10.10.21
Челябинские власти помогут семье разбившегося в Татарии парашютиста
Власти Челябинской области окажут помощь родственникам парашютиста-инструктора Олега Кублицкого, погибшего в Татарии во время авиакатастрофы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облправительства. Так, семье выплатят 300 тыс. рублей. Также чиновники готовы оказать и иную помощь, информирует...
12 октября 2021
В Киргизии соболезнуют родственникам жертв авиакатастрофы в Татарии
Президент Киргизии Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей во время крушения самолета в Татарии. Об этом 11 октября, сообщила пресс-служба главы государства. Жапаров от себя лично и от имени народа Киргизии выразил...
11 октября 2021
В Уфе почтили память погибших при падении самолета в Татарии
Память погибших при падении самолёта L-410 в Татарии почтили в Уфе. Об этом 11 октября сообщается в группе в социальной сети «Уфа online». Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция» По информации журналистов, специальный мемориал памяти был...
11 октября 2021
Состояние двоих пострадавших в авиакатастрофе в Татарии улучшилось
Двоим пострадавшим во время крушения легкомоторного самолета в Мензелинском районе стало лучше, их из реанимации перевели в палаты. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция»...
11 октября 2021
Опознание тел погибших при крушении самолета проходит в Татарии
В Татарии проходит опознание тел погибших в авиакатастрофе самолета L-410. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция» Родственники жертв трагедии ожидают процедуру возле морга в Набережных Челнах, сообщает REN TV. Как сообщало ИА REGNUM...
11 октября 2021
«Кто разрешил взлететь?» — о крушении самолёта в Татарии
Утром в воскресенье, 10 октября, стало известно о крушении легкомоторного самолета с парашютистами в Мензелинском районе Татарии. В результате трагедии погибли 16 человек, еще шесть — травмированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности...
11 октября 2021
Двое жителей Удмуртии погибли при крушении самолёта в Татарии
Двое жителей Удмуртии погибли в крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарии. Всего на борту в момент катастрофы находились трое жителей республики, один из них выжил, сообщила представитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта...
11 октября 2021
Самарский губернатор выразил соболезнования после крушения L-410 в Татарии
Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиационной катастрофе в Татарии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция» «От...
11 октября 2021
Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарии
Соболезнования семьям, близким и родным погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарии выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии —...
11 октября 2021
Крушение самолёта — не пора ли следователям задать вопросы ДОСААФ?
Владелец упавшего самолёта — аэроклуб, соучредителями которого выступали кабинет министров Татарии (правительство РТ) и ДОСААФ, ранее нарушал Воздушный кодекс РФ. Устранить нарушения он должен до 22 декабря 2021 года. Относительно результатов проверки стоит отметка — «являются информацией...
11 октября 2021
МИД Турции выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарии
Власти Турции выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета L-410 в Татарии. Об этом 10 октября говорится в сообщении МИД Турции. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция»» 16 человек… погибли и не менее шести...
10 октября 2021
В Татарии рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолёта
Пострадавшие при крушении самолета L-410 в Татарии находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом 10 октября сообщили ТАСС в медицинских службах. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция» По словам собеседника агентства, у людей...
10 октября 2021
Глава МЧС прибыл в Набережные Челны
Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Набережные Челны для помощи пострадавшим во время крушения самолета L-410. Об этом сообщает Интерфакс. «Сразу после прилёта вертолётом они отправились в Мензелинск, где осмотрят место происшествия. Также врио главы ведомства...
10 октября 2021
Дело о крушении самолета в Татарии передано в центральный аппарат СК
Центральный аппарат Следственного комитета России (СК РФ) будет расследовать уголовное дело о крушении самолета L-410 в Татарии. Соответствующее решении принял глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 10 октября говорится в сообщении ведомства. Следите за развитием событий в трансляции...
10 октября 2021
В авиакатастрофе в Татарии погиб инструктор из Челябинска
В авиакатастрофе на территории Тагарии погиб парашютист из Челябинска, инструктор Олег Кублицкий. Об этом пишут СМИ. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция» В частности, такие данные приводит «Комсомольская правда». В областном аэроклубе...
10 октября 2021
СК возбудил дело по факту крушения самолета L-410 в Татарии
По факту крушения самолета L-410 в Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает 10 октября Следственный...
10 октября 2021
Разбившийся в Татарии самолет не был зарегистрирован в госреестре
Разбившийся в Татарии самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Ространснадзора. «В связи с катастрофой воздушного судна, не зарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности...
10 октября 2021
Крушение самолёта с парашютистами в Татарии. Соцсети: пилоты как камикадзе
Известие о крушении самолета L-410 с парашютистами в Татарии стало поводом для тысяч комментариев в интернете. Люди скорбят по 15 погибшим и сокрушаются по поводу участившихся трагедий в небе. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «Сейчас еще очень популярны все эти частные...
10 октября 2021
Самолет с парашютистами потерпел крушение в Татарии
В Татарии 10 октября перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий Мензелинскому аэроклубу. На борту находились 22 человека, из них 20 парашютистов и два члена экипажа. Как сообщает Интерфакс, судно совершило жёсткую посадку. Подробности уточняются. Возможной причиной может быть перегруз...
10 октября 2021