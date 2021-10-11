Утром в воскресенье, 10 октября, стало известно о крушении легкомоторного самолета с парашютистами в Мензелинском районе Татарии. В результате трагедии погибли 16 человек, еще шесть — травмированы. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

По материалам следствия, около 09:00 (мск) при взлете с аэродрома рядом с городом Мензелинском у самолета возникла нештатная ситуация. В результате воздушное судно, принадлежащее Мензелинскому аэроклубу, совершило жесткую посадку. На борту находилось два члена экипажа и 20 парашютистов. Расследованием уголовного дела занимаются следователи центрального аппарата СК РФ.

Читайте также: Дело о крушении самолета в Татарии передано в центральный аппарат СК

В республике 11 октября объявлен днем траура в связи с авикатастрофой.

«В день траура на всей территории Республики Татарстан приспустить государственные флаги Республики Татарстан. Предложить телерадиокомпаниям и организациям культуры отменить развлекательные передачи и мероприятия в день траура», — говорится в указе, подписанном главой РТ Рустамом Миннихановым.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

Семьям погибших и пострадавших окажут материальную помощь. Также региональные власти пообещали посодействовать в организации похорон. По данным пресс-службы главы РТ, на борту самолета находились жители Татарии, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, а также Ульяновской, Кировской и Челябинской областей.

Соцсети в считанные минуты после трагедии заполонили кадры с места катастрофы. Сотни сообщений с соболезнованиями семьям погибших и пострадавших.

«Царство небесное и пусть земля будет пухом, искрение соболезнования родным и близким погибших», — написал Александр А.

«Очень жаль. Земля пухом», — соболезнует Расих Л.

«Боже мой. Опять гибнут люди. Приношу свои искренние соболезнования семьям. Ужас», — пишет Лиля И.

«Что-то часто люди умирают», — высказалась Алина М.

«Наши соболезнования родным и близким», — добавила Lina.S.

«Соболезнования всем, кого коснулось», — присоединился Pasha F.

«Татарстан, мы скорбим», — написал Andrey.

«Скорбим со всей республикой», — добавил Nikonov.

«Молодые же все, здоровые уходят. Трагедии в семьях», — сопереживает Анатолий Б.

«Очень жалко, прекрасные люди умирают», — добавила Нурия Л.

«Даже подумать страшно. Человеку не дано знать, что будет через секунду. Соболезную всем», — написала К.

МЧС России Крушение L-410 в Татарстане

«Это что за мор людей, простых смертных происходит в России. На днях массово полегли в Оренбуржье», — удивляется Петр К.

Читайте также: После отравления людей в Оренбуржье массово изымают алкоголь

Многие пользователи желают знать точную причину произошедшего и просят разобраться в трагедии.

«Надо Следственному комитету разобраться, кто разрешил взлететь, была ли техпроверка самолёта. Самолет старый, видимо, давно. Проверить разрешение на перевозку пассажиров. Понятно, что сейчас будут изучать черные ящики. Думаю, ещё будут другие версии трагедии. Жалко людей, на самолете безопасности никакой, люди не были пристегнуты, просто сидели на лавочках. Понятно, почему почти все погибли, людей раскидало по салону. Ужас. Короче, виновных найти и привлечь за халатность, а также за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности», — ответил M. Nikolay.

«Соболезнования родственникам. Я надеюсь, что все аэроклубы проверят. Тот аэроклуб, который по дороге в Шелангу, стыдно назвать аэроклубом. Дороги нет, поле, два вагончика временных, как для строителей на объектах, и обшарпанный самолет. А летают каждый день, и вылетов у них хоть отбавляй», — написала Ксения П.

«Люди всё делают на авось. Недоделки, вот тебе нелепые смерти», — пишет Венера Г.

«Жалко людей. Не на войну же летели, а получать удовольствие от своего хобби», — сожалеет Radij M.

«Закроют клуб, теперь точно», — считает Дмитрий А.

«А виноватыми, как всегда, сделают пилотов», — утверждает Александра М.

«Опять пилотов виноватыми сделают», — поделилась мнением Александра М.

«Интересно, кого в этот раз виноватыми объявят? Снова пилотов?» — интересуется Александра М.

«Птица виновата», — предположила Нурия М.

«Господи, какой ужас. Врачи умнички», — добавила Netygilina.K.

Цитата из видео на YouTube Спасатели на месте Крушения L-410 в Татарстане

Как сообщают СМИ, легкомоторный самолет Let L 410 Turbolet эксплуатировался с 1987 года. L-410 сейчас не имеет альтернатив для региональных перевозок, но при этом его безопасность вызывает вопросы. Модель чешского самолёта выпускают уже 50 лет, с 1981 года. Всего было выпущено 1104 самолёта. Из-за различных лётных происшествий было утеряно 134 самолёта. Сейчас в России в коммерческой эксплуатации находятся 33 самолёта, зачастую обеспечивая безальтернативное транспортное сообщение удаленных населённых пунктов. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина приостановит сотрудничество с аэроклубом в Мензелинске на время расследования причин крушения самолета. Кроме того, полеты L-410 в аэроклубах РФ приостановлены до выяснения причин катастрофы в Татарии, сообщила пресс-служба ДОСААФ России.

Часть пользователей уверена, что всему виной устаревшая техника.

«Бизнес по-русски. Выжимать все соки из оборудования. Причем предприниматели реально не видят разницу последствий между вышедшими из строя, допустим, кофе-машиной, аттракционом или самолетом», — пояснил Bers.

«Скорее всего, старый самолет, экономили ради прибыли! Частный бизнес, похоже, пора запретить в сферах более рискованных, чем пошив трусов и пиджаков», — добавил Ильдар Ф.

«В нашей стране всё через одно место. Продлевают срок службы корыту, а оно людей убивает. На всём делают деньги», — прокомментировала Ольга Ш.

«Пусть уже перестанут садиться в старое дешевое барахло», — высказалась Марина К.

«Очень много в этом году авиакатастроф. Может, пора задуматься о безопасности полетов. Техника стареет, а олигархи богатеют во время пандемии на человеческом горе», — добавила Альфия Г.

«L-410 — списанный самолёт, его надо снять с эксплуатации! Пусть с кукурузников прыгают, зато надежно», — пояснил Александр П.

«Я думаю, не в пилотах дело. Не их вина. Опять, наверное, списанная техника. Им царствия небесного», — добавил Fedulov V.

«И главное, в самом неподходящем месте оказались именно бревна и бетонный забор», — считает пользователь No Name.

Stradalova Панель приборов L 410

«Объясните, пожалуйста, как самолёт может рухнуть из-за припаркованного грузовика, или грузовик припарковали на неправильном облаке?» — поражен Ленар Х.

«Всегда одна и та же проблема у самолетов. Специально, что ли, сажают людей на них», — утверждает Milli V.

«Тот самый самолет, друг в июле с него прыгал», — написал Виталий Е.

«Месяц назад там прыгал, такие классные ребята, какие-то особенные, весёлые, жизнерадостные. Соболезную. Мой инструктор там был — Сергей. Крутой человек!» — прокомментировал Maks T.

«Теперь все начнут говорить, что прыжки — это небезопасно. Это случай. Ребята были профессионалы своего дела! Люблю их каждого! И пусть земля им будет пухом!» — резюмировала Anechka.

В Татарию 10 октября для выяснения причин трагедии и оказания помощи республиканским властям прибыл врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Читайте также: Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция