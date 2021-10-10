Челябинск, 10 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В авиакатастрофе на территории Тагарии погиб парашютист из Челябинска, инструктор Олег Кублицкий. Об этом пишут СМИ.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

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В частности, такие данные приводит «Комсомольская правда». В областном аэроклубе подтвердили журналистам данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Мензелинском районе Татарии разбился самолёт L-410. Из 23 человек на борту 16 погибли.