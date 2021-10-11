Казань, 11 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Двоим пострадавшим во время крушения легкомоторного самолета в Мензелинском районе стало лучше, их из реанимации перевели в палаты. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Sledcom.ru Самолёт с парашютистами потерпел крушение в Татарии

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«Выжившие парашютисты родились в рубашке. Все они были в хвостовой части самолета. Все, кто находился в носовой части самолета, — погибли», — цитирует «Татар-информ» министра.

В больницах медицинскую помощь оказывают шести пострадавшим. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии. Его лечение проходит в республиканской клинической больнице. У мужчины диагностировали открытый перелом бедра и повреждение позвоночника. Пострадавшего прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, уточнил глава минздрава РТ.

ИА REGNUM напоминает, по 1 млн рублей будет выплачено семьям погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинске, по 400 тыс. — гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью.

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