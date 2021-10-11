Самара, 11 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиационной катастрофе в Татарии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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«От имени Правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Искренне скорбим вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!» — говорится в телеграмме, которая была направлена направлена Азаровым на имя главы Татарии Рустама Минниханова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарии.