Казань, 10 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Разбившийся в Татарии самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Иллюминатор самолета. Крушение

«В связи с катастрофой воздушного судна, не зарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации… органы Ространснадзора оценивать не уполномочены», — отмечают РИА Новости.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Татарии разбился самолет с парашютистами на борту. В результате трагедии погибли 16 человек, еще шестеро получили травмы, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция»

Следственный комитет России возбудил дело по факту крушения. Ведутся все необходимые следственные мероприятия.