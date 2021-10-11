Уфа, 11 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Соболезнования семьям, близким и родным погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарии выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

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«Башкортостан потрясён известием о трагедии, которая унесла жизни и жителей нашей республики. Она острой болью отозвалась в наших сердцах. Терпения, мужества и душевных сил родным и близким погибших. Прошу передать им наши слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме, которая была отправлена на имя главы Татарии Рустама Минниханова.

Глава Башкирии пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой авиационной катастрофе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по факту крушения самолета L-410 в Татарии возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности гибель людей.