Казань, 10 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Татарии 10 октября перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий Мензелинскому аэроклубу. На борту находились 22 человека, из них 20 парашютистов и два члена экипажа. Как сообщает Интерфакс, судно совершило жёсткую посадку. Подробности уточняются. Возможной причиной может быть перегруз.

Цитата сайта skyjump.ru Самолет Л-410

Технические и эксплуатационные характеристики самолета Л-410 обнародованы на сайте аэроклуба: максимальная взлетная масса: 6400 кг; масса целевой нагрузки: 1710 кг; крейсерская скорость: 320 км/ч; количество пассажиров: 19 человек.