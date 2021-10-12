Челябинск, 12 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Власти Челябинской области окажут помощь родственникам парашютиста-инструктора Олега Кублицкого, погибшего в Татарии во время авиакатастрофы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облправительства.

Следственный комитет России Обломки самолёта L-410

Так, семье выплатят 300 тыс. рублей. Также чиновники готовы оказать и иную помощь, информирует 74.ru.

Отметим, родственники погибших также получат по миллиону рублей из бюджета Татарии. Также власти республики оплатят доставку тел жертв трагедии в места погребения. Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа произошла в Мензелинском районе 10 октября.