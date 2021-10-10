Казань, 10 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Известие о крушении самолета L-410 с парашютистами в Татарии стало поводом для тысяч комментариев в интернете. Люди скорбят по 15 погибшим и сокрушаются по поводу участившихся трагедий в небе. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

МЧС Крушение самолета L-410 с парашютистами в Татарии

«Сейчас еще очень популярны все эти частные аэроклубы, которые за небольшие деньги предлагают покататься на самолете, или прыгнуть с парашютом, или посидеть за штурвалом. Вопрос только? почему нет нормальных проверок самолетов, на всем экономят и из-за этого гибнут люди!» — возмущается Карина Мальцева.

«Если нос был задран, значит, они не заметили, как перешли в процесс сваливания… Очень тяжело смотреть такие новости, земля пухом погибшим», — пишет на YouTube Mykhailo Pidgainyi.

«Видимо, банальный перегруз и нарушение центровки, не рассчитан он на 23 пассажира», — отмечает Maks IzMyLove.

«Ничего неожиданного. Просто системный развал авиации», — считает Юрий Мельничук.

«Скорбим! Эти 6 человек просто счастливчики, у которых началась вторая жизнь», — пишет Н. Мали.

«Опять погибли молодые ребята. Цвет нации! Как жаль. До слез», — соболезнует Нина Стеценко.

«Это вам не советский ДОСААФ, где техническая и лётная подготовка была на уровне ВВС страны, а иногда и лучше! А сейчас пытаются всё поднять из руин на одном энтузиазме. Отсюда и трагические события подобного рода», — считает Валерий Скрипченко.

«Ну ведь можно было избежать трагедии, если проводить нормальный осмотр самолетов, ну почему у нас всегда так, только после смерти людей начинаются проверки организации, оказывающей услуги», — возмущается Олеся Горбачёва.

«Самолёт чешского производства, которому уже, наверное, лет 30. Увы, техника старая, а людей просто жалко. Где службы, отвечающие за проверку техники и за подготовку пилотов?» — вопрошает Григорий Михайлов.

«Проверки — и всю старую технику под списание: только это поможет и миллионные штрафы», — считает Е.

«Самолёт с 1987 года эксплуатировался, то есть ему 34 года! Летающий хлам угробил молодых людей! Соболезнования семьям погибших», — заметил Капитан.

«Жалко людей, неужели для внутреннего рынка новые самолёты нельзя выпустить?» — задаётся вопросом Татьяна.

«Каждую неделю падают — то самолёт, то вертолёт. Бардак с авиацией у нас в России. Мои соболезнования родным погибших людей», — считает Валерий Пыряев.

«Пилоты уже как камикадзе. Неизвестно, вернёшься обратно домой живой или нет», — замечает Василий Обломов.

Как сообщало ИА REGNUM, а Татарии 10 октября потерпел крушение самолет L-410, принадлежащий Мензелинскому аэроклубу. По окончательным данным, в катастрофе погибли 16 человек, в том числе — оба пилота. Шесть парашютистов выжили, один находится в крайне тяжелом состоянии. 11 октября в Татарстане объявлено днём траура.

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