Бишкек, 11 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей во время крушения самолета в Татарии. Об этом 11 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

МЧС России Крушение L-410 в Татарстане

Жапаров от себя лично и от имени народа Киргизии выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2021 года при взлете с аэродрома рядом с городом Мензелинском в Татарии рухнул лёгкий двухмоторный самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу.

В результате погибли 16 человек, в том числе оба пилота. Шесть парашютистов выжили, но получили травмы различной степени тяжести. При этом один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Полеты L-410 в аэроклубах России приостановлены до выяснения причин катастрофы в Татарии.