Анкара, 10 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Власти Турции выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета L-410 в Татарии. Об этом 10 октября говорится в сообщении МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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»16 человек… погибли и не менее шести получили ранения, — говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства. — Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству России, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября в Мензелинском районе Татарии совершил жесткую посадку самолет L-410, на борту которого находились 23 человека. По последним данным, в результате происшествия погибли 16 человек.