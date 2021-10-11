Уфа, 11 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Память погибших при падении самолёта L-410 в Татарии почтили в Уфе. Об этом 11 октября сообщается в группе в социальной сети «Уфа online».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы у подножья памятника

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция»

По информации журналистов, специальный мемориал памяти был создан рядом со зданием регионального министерства спорта.

«К стенду с фотографиями погибших парашютистов несли цветы, некоторые зажигали свечи. Также был организован караул из участников «Юнармии», — сообщают журналисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 10 октября в Мензелинском районе Татарии совершил жесткую посадку самолет L-410, на борту которого находились 23 человека. 16 из них погибли.