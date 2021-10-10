Москва, 10 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Центральный аппарат Следственного комитета России (СК РФ) будет расследовать уголовное дело о крушении самолета L-410 в Татарии. Соответствующее решении принял глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 10 октября говорится в сообщении ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

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"Председатель СК РФ поручил передать его (уголовное дело) для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарии 10 октября. По последним данным, в результате происшествия погибли 16 человек.