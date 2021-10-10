Казань, 10 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Пострадавшие при крушении самолета L-410 в Татарии находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом 10 октября сообщили ТАСС в медицинских службах.

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По словам собеседника агентства, у людей, проходящих лечение в Набережных Челнах, переломы ребер и позвоночников. Источник добавил, что еще один пострадавший со спинальной травмой направлен вертолетом на лечение в Казань.

В медицинских службах добавили, что врачи приняли решение не отправлять пострадавших на лечение в столицу России.

«Принято решение не направлять на лечение в Москву пострадавших в авиакатастрофе, — сказал собеседник агентства. — Они продолжат лечение в республиканских медучреждениях».

Как передавало ИА REGNUM, самолет L-410, на борту которого находились 23 человека, совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарии 10 октября. По последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек.