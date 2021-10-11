Владелец упавшего самолёта — аэроклуб, соучредителями которого выступали кабинет министров Татарии (правительство РТ) и ДОСААФ, ранее нарушал Воздушный кодекс РФ. Устранить нарушения он должен до 22 декабря 2021 года. Относительно результатов проверки стоит отметка — «являются информацией ограниченного доступа». Что представляет собой организация, самолёт которой потерпел крушение? И почему ДОСААФ отменил приостановку полётов самолётов L-410, введённую после июньской трагедии в Кузбассе, хотя само расследование первого ЧП ещё не завершено? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Sledcom.ru Самолёт с парашютистами потерпел крушение в Татарии

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Трагедия под Мензелинском

10 октября 2021 года около 9 часов в районе Мензелинска (Татария) при взлёте из-за нештатной ситуации потерпел крушение самолёт L-410, на борту которого находились 22 человека, включая двух членов экипажа.

Жесткая посадка самолёта привела к гибели 16 человек, в том числе обоих пилотов. Выжившие находятся в больнице. По информации главврача БСМП г. Набережные Челны Марата Мухамадеева, куда поступили некоторые из пострадавших, их «разместили в реанимации, чтобы оценить их состояние в динамике».

Mchs.gov.ru Обломки самолёта L-410, который разбился вместе с парашютистами в Татарии

По последним данным, в Набережные Челны также для помощи пострадавшим прибыл врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Его возбудил 384-й военный следственный отдел СК РФ, но расследовать дело будет центральный аппарат ведомства.

О владельце самолёта и вопросах к ДОСААФ

Трагедия с самолётом L-410 и участием «филиала» ДОСААФ в 2021 году не первая. Более того, бытует мнение, что второго случая можно было избежать. Судите сами.

В июне 2021 года в Кемеровской области у села Журавлево также упал самолёт L-410, на борту которого находились парашютисты. В результате жесткой посадки погибли четыре человека, а 15 человек получили травмы. Самолёт выполнял рейс для АНО «Центральный Сибирский парашютный клуб ДОСААФ».

Klmnjr Самолёт L-410

В случае под Журавлево речь шла об отказе двигателя, по происшествию в Татарии ведутся разговоры о той же причине (в РТ официально пока не подтверждалось).

Тогда, после кемеровской трагедии, ДОСААФ объявил о временной приостановке всех полётов L-410, но уже через пару недель — 1 июля — мораторий сняли, что позволило через 3,5 месяца, 10 октября 2021 года самолёту того же типа выйти на выполнение заказа Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России. И это при том, что расследование уголовного дела по крушению самолёта в Кузбассе всё ещё продолжается. Не пора ли следователям задать некоторые вопросы руководству ДОСААФ?

Финансовый вопрос

Ещё консул Римской республики Луций Кассий Лонгин говорил, что следует искать «cui bono?» («Кому выгодно?»), точнее, кто от того или иного события выигрывает. За века, похоже, ничего не изменилось и по-прежнему нужно искать, кому выгодно снятие моратория.

Судите сами. Один из немалых источников дохода филиалов ДОСААФ — это коммерческие прыжки. Аэроклуб в Татарии не исключение.

Аэроклуб в Мензелинске, собравший на борт L-410 20 парашютистов, — это один из филиалов (второй — в Бугульме) АНО дополнительного профессионального образования «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России». Учреждено юрлицо было в апреле 2000 года с ОКВЭД — образование профессиональное дополнительное. Учредители — кабинет министров Татарии (правительство РТ) и ДОСААФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Парашютист

По данным ФНС, на 31 декабря 2020 года показатель целевого финансирования АНО «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России» составил 8,2 млн рублей против 38,75 млн рублей годом ранее и 22,6 млн рублей на конец 2018 года. Выручка аэроклуба по итогам пандемийного года была 15,379 млн рублей со спадом относительно 2019 года на 16,4% (с 18,388 млн рублей), а кредиторская задолженность — 21,904 млн рублей против 14,26 млн рублей за год до этого. При этом чистая прибыль АНО за 2020 год составила всего 65 тыс. рублей против 1,16 млн рублей за 2019 год. От продаж был зафиксирован убыток 968 тыс. рублей, убыток по этому показателю за 2019 год — 11,507 млн рублей.

Фактически доходы АНО складываются из целевого, госконтрактного финансирования и того, что зарабатывается на коммерческих прыжках.

В случае с приостановкой использования самолёта L-410 как минимум теряется часть «коммерческого заработка» клуба. Уж не это ли стало причиной отмены временного моратория на эксплуатацию?

Aeroclub-tatar.com Парашютное звено

Претензии надзорных инстанций

В работе аэроклуба Татарии без претензий надзорных инстанций не обошлось. Так, в декабре 2020 года управление Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу в результате проведенной проверки обнаружило нарушение парочки статей Воздушного кодекса РФ. Подробности неизвестны, так как в карточке проверки стоит отметка, что «сведения о результатах проверки являются информацией ограниченного доступа».

А в апреле 2016 году то же ведомство и вовсе проводило внеплановую проверку в связи с поступлением «информации о фактах нарушений субъектами требований по обеспечению транспортной безопасности (письмо УФСБ России по РТ)». Детали опять же не сообщались.

Госконтракты

Разбившееся транспортное авиасредство, по данным Ространснадзора, не было зарегистрировано в реестре гражданских воздушных судов. Но это не мешает аэроклубу из Татарии выступать исполнителем порядка 50 госконтрактов, часть из которых напрямую связана с использование авиасредств. Общая сумма по госконтрактам превышает 65 млн рублей.

Sledcom.ru Самолёт с парашютистами потерпел крушение в Татарии

Среди крупных заказчиков — ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето». В первом случае речь идёт о подготовке специалистов-парашютистов, а во втором — об организации смен «Юный парашютист» (и не только) в формате лагеря. Например, в июле 2021 года был подписан контракт на более чем 17,4 млн рублей со сроком исполнения — до 31.12.2021 года. По нему аэроклуб обязался оказать услуги по организации отдыха для участников военно-патриотических лагерей в лагерях палаточного типа.

Уже сейчас центр подготовки космонавтов заявил о приостановке сотрудничества с аэроклубом. Таким образом, выпадает как минимум один источник дохода. Да и коммерческие прыжки пока под вопросом. Во всяком случае после ЧП число желающих может убавиться.