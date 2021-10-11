Казань, 11 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Татарии проходит опознание тел погибших в авиакатастрофе самолета L-410.

Пресс-служба МЧС России Место крушения самолета L-410 в Татарии

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция»

Родственники жертв трагедии ожидают процедуру возле морга в Набережных Челнах, сообщает REN TV.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет L-410, на борту которого находились 23 человека, совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарии 10 октября.

По последним данным, в аварии погибли 16 человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.