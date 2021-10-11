Ижевск, 11 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Двое жителей Удмуртии погибли в крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарии. Всего на борту в момент катастрофы находились трое жителей республики, один из них выжил, сообщила представитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова.

Пресс-служба МЧС России Место крушения самолета L-410 в Татарии

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В катастрофе погибли девять жителей Татарии, четыре человека — из Башкирии, двое жителей Удмуртии и один — из Челябинской области.

Выжили двое жителей Башкирии, из Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской и Кировской областей в живых остались по одному человеку, сообщает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет L-410, на борту которого находились 23 человека, совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Татарии 10 октября. По последним данным, в аварии погибли 16 человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.