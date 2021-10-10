Казань, 10 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Набережные Челны для помощи пострадавшим во время крушения самолета L-410. Об этом сообщает Интерфакс.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

«Сразу после прилёта вертолётом они отправились в Мензелинск, где осмотрят место происшествия. Также врио главы ведомства проведёт координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению», — приводит агентство заявление пресс-службы МЧС.

Напомним, сегодня, 10 октября, в Татарии разбился самолет с парашютистами на борту. В результате инцидента погибли 16 человек, шестеро пострадали. По факту крушения возбуждено уголовное дело.