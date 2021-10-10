Казань, 10 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. По факту крушения самолета L-410 в Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает 10 октября Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

Sledcom.ru Следственный комитет

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«К осмотру места происшествия привлечены следователи-криминалисты военного следственного управления СКР по Центральному военному округу, — говорится в сообщении. — В настоящее время изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии».

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября в Мензелинском районе Татарии совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту воздушного судна находились 23 человека. 16 из них погибли.

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