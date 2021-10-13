Катастрофа с самолётом L-410 в Приангарье 13 сентября 2021г
Четырнадцать человек, погибших при крушении L-410 в Татарии, похоронили
На сегодняшний день тела всех 16 погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинском районе Татарии выданы родственникам и 14 их них уже похоронены. Об этом 13 октября рассказал представитель экстренных служб. «За минувшие сутки родственникам выданы тела всех погибших, из них 14...
13 октября 2021
В Татарии опознали всех погибших при падении самолета L-410
В настоящее время все погибшие при падении самолета L-410 в Мензелинском районе Татарии опознаны. Об этом 12 октября сообщили в экстренных службах. «За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения», — приводит слова представителя экстренных...
12 октября 2021
Си Цзиньпин направил Путину соболезнования в связи с крушением L-410
Свои соболезнования в связи с крушением в Татарии самолета L-410 направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 11 октября сообщает Центральное телевидение Китая. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция»...
11 октября 2021
Токаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Татарии
Соболезнования в связи с крушением самолета L-410 в Татарии направил президенту России Владимиру Путину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст телеграммы соответствующего содержания 11 октября приводит пресс-служба казахского лидера. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение...
11 октября 2021
Семьи погибших при крушении L-410 в Татарии получат по 1 млн рублей
По 1 млн рублей будет выплачено семьям погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинске. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба президента Татарии. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция» «Подписано постановление...
11 октября 2021
Авиакатастрофа L-410 в Приангарье: пострадавших лечат в областной больнице
Все 12 пострадавших в катастрофе с самолётом L-410 в Приангарье получают лечение в областной клинической больнице. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, накануне, 16 сентября, туда перевели ещё пять пациентов. «Люди доставлены вертолетом медицины катастроф. Четыре пациента в...
17 сентября 2021
Авиатастрофа с L-410 в Приангарье: семьи погибших получили матпомощь
Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на распоряжение губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Четыре миллиона рублей выделили из...
16 сентября 2021
Крушение самолёта в Приангарье: состояние выживших — стабильное
Еще четверых человек, которые пострадали 12 сентября при крушении самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе, вертолетом медицины катастроф направили сегодня, 15 сентября, из районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу. Состояние пациентов стабильное, сообщает пресс-служба...
15 сентября 2021
Пострадавшие в автокатастрофе самолётом в Приангарье получили помощь
Сегодня, 15 сентября, в день траура по погибшим пассажирам самолёта с самолётом L-410, правительство Иркутской области известило о перечислении материальной помощи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства в объеме 3,7 миллиона рублей выделили из резервного фонда региона...
15 сентября 2021
Врач-кардиолог погибла при крушении самолета L-410 в Приангарье
При крушении самолёта L-410 в Иркутской области погибла врач-кардиолог Казачинско-Ленской РБ Татьяна Попович. Министерство здравоохранения региона скорбит и выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства. «Весь жизненный пусть Татьяны...
15 сентября 2021
Власти Иркутской области перечислили выплаты пострадавшим при падении L-410
Материальную помощь пострадавшим в результате падения самолета L-410 в объеме 3,7 млн рублей перечислили власти Иркутской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба правительства региона. «Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь пострадавшим в авиакатастрофе в...
15 сентября 2021
Приангарье скорбит по погибшим пассажирам самолёта L-410
В Приангарье 15 сентября объявлено днём траура по погибшим в катастрофе с самолётом L-410. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к родственникам погибших в результате катастрофы самолёта L-410 со словами соболезнования: «В этот скорбный час адресую вам слова искренней поддержки...
15 сентября 2021
Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция
В ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области произошла трагедия. Пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское. Пострадали 12 человек: они оказались заблокированы в...
14 сентября 2021
Крушение самолёта L-410 в Приангарье: ночные полёты приостановлены
Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» приостановила перелеты в ночное время на посадочные площадки после крушения самолета L-410, выполнявшего ночной рейс для авиакомпании в Иркутской области. Об этом 14 сентября сообщил первый заместитель директора компании Александр Гениевский: Следите за...
14 сентября 2021
Крушение пассажирского самолёта в Приангарье: спасатели сработали чётко
Спасательная операция в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, где в ночь на 13 сентября потерпел крушение самолет L-410, проходила на высоком организационном уровне. Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил начальник территориального ГУ...
14 сентября 2021
«СиЛа» поможет пострадавшим в катастрофе с самолётом L-410 в Приангарье
Все пассажиры самолёта L-410, потерпевшего крушение в Приангарье, были застрахованы. Об этом сообщил своем Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на слова генерального директора авиакомпании «СиЛа» Андрея Богданова по итогам внепланового заседания КЧС в селе Казачинское...
14 сентября 2021
Авиакатастрофа в Приангарье — о проверках и их скандальных результатах
Авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа), чей рейс 13 сентября 2021 года завершился катастрофой и гибелью пассажиров, ещё в марте 2021 года сообщали о том, что введённая ею «система управления безопасностью полетов (СУБП) не обеспечивает выявление (определение) потенциальных угроз для...
14 сентября 2021
Катастрофа с самолётом L-410 в Приангарье: спасателей хотят наградить
Всех участников спасательной операции, организованной после катастрофы с самолётом L-410 в Иркутской области, губернатор Приангарья Игорь Кобзев предложил представить к наградам. Об этом он написал в своем Instagram: «Отдельно хочу сказать о спасательной операции. Всех специалистов, которые в ней...
14 сентября 2021
Глава Приангарья навестил выживших в катастрофе с самолётом L-410
Губернатор иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 13 сентября, побывал в Казачинско-Ленской районной больнице, где навестил пострадавших в авиакатастрофе с самолётом L-410. Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция» «Поговорил с ними...
13 сентября 2021
Ространснадзор проверит компанию «Аэросервис» после происшествия с L-410
Внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Аэросервис», которая эксплуатировала разбившийся в Иркутской области самолёт L-410, проведёт Ространснадзор. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба ведомства. Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской...
13 сентября 2021