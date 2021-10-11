Казань, 11 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. По 1 млн рублей будет выплачено семьям погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинске. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба президента Татарии.

МЧС Крушение самолета L-410 с парашютистами в Татарии

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция»

«Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Так, 1 млн рублей будет выплачен семьям погибших, по 400 тыс. — гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двое жителей Удмуртии погибли при крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарии.