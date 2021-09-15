Иркутск, 15 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Еще четверых человек, которые пострадали 12 сентября при крушении самолета L-410 в Казачинско-Ленском районе, вертолетом медицины катастроф направили сегодня, 15 сентября, из районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу. Состояние пациентов стабильное, сообщает пресс-служба областного правительства.

СКР Место падение пассажирского самолёта в Иркутской области

Ранее, 13 сентября, в областную больницу также вертолетом медицины катастроф транспортировали троих пассажиров самолета. У всех пациентов скелетные травмы.

Как сообщил сегодня главный врач ИОКБ Петр Дудин, на данный момент у всех пациентов наблюдается положительная динамика.

«Одного из пациентов, которых к нам доставили первоначально, сразу же положили в профильное отделение. Двоих на фоне улучшения и стабилизации их состояния сегодня мы перевели из реанимации», — прокомментировал Петр Дудин.

Вновь прибывшим пациентам областной больницы также проведут дополнительное обследование и назначат соответствующее лечение.

На лечении в Казачинско-Ленской районной больнице сейчас находятся пять человек, пострадавших в авиакатастрофе самолета L-410. Двое пациентов, которые отказались от госпитализации в первый день после катастрофы, позже обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь на 13 сентября близ села Казачинское в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. При заходе на второй круг самолёт потерпел крушение, врезавшись в сопку.

На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли. В Приангарье сегодня, 15 сентября, объявлен траур.

Читайте также: Приангарье скорбит по погибшим пассажирам самолёта L-410