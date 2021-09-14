Иркутск, 14 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» приостановила перелеты в ночное время на посадочные площадки после крушения самолета L-410, выполнявшего ночной рейс для авиакомпании в Иркутской области. Об этом 14 сентября сообщил первый заместитель директора компании Александр Гениевский:

СКР Крушение самолёта в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

«Мы заменили расписание в Иркутске, нам запретили по ночам летать на посадочные площадки. Нам из Федерального [агентства воздушного транспорта, Росавиации] пришел запрет на ночные полеты. Конечно, мы документы предоставим, что имеем право, что ничего не нарушали, но пока нам сказали, что не нужно [летать]». Его слова цитирует Telegram канал «Город Братск».

Гениевский уточнил, что запрет распространяется на все регионы присутствия авиакомпании, но ранее перелеты в темное время суток осуществлялись только в Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг. Пострадали 12 человек и ещё четверо погибли. Причины авиакатастрофы с L-410 будут названы, но в социальных сетях уже сейчас задают немало интересных вопросов. Прежде всего, непонятно, почему рейс в такую труднодоступную местность выполнялся ночью?

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