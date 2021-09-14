Авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа), чей рейс 13 сентября 2021 года завершился катастрофой и гибелью пассажиров, ещё в марте 2021 года сообщали о том, что введённая ею «система управления безопасностью полетов (СУБП) не обеспечивает выявление (определение) потенциальных угроз для безопасности полётов и оценки соответствующих рисков, не обеспечивает принятие корректирующих действий, необходимых для выдерживания показателей безопасности полётов». И что немаловажно, проверка тогда проходила по жалобе частного лица и касалась именно эксплуатации воздушных судов L-410, рейс одного из которых спустя месяцы завершился трагедией. Подробности — в материале ИА REGNUM.

(сс) Dmitry Terekhov Самолёт L-410

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

В ночь на 13 сентября 2021 года из-за жёсткой посадки самолёта L-410, следовавшего рейсом Иркутск — Казачинское, погибли четыре человека — три пассажира и пилот. В больницу были доставлены ещё 12 человек. Следователи, которые ведут расследование по делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»), называют две основные версии: ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Дело для расследования передано в Главное следственное управление.

Следователи уточняют, что аварийная посадка произошла в 4 км от места назначения «в условиях сильного тумана» и в труднодоступной местности.

Ространснадзор в свою очередь заявил, что проведёт внеплановую проверку в отношении ООО «Аэросервис», которое эксплуатировало самолёт. Для этих целей уже создана комиссия. Тут стоит отметить, что Восточно-Сибирская транспортная прокуратура ранее на своём сайте называла другое юрлицо — авиакомпанию «СиЛа». Казалось бы, кто же владелец? На самом деле всё просто. Магаданское ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа) с октября 2019 года — единственный владелец читинского «Аэросервис». Даже директор у компаний один — Андрей Богданов. Он же владеет в «СиЛе» 36% компании. Две компании тесно связаны между собой.

Следственный комитет России Обломки самолёта L-410 авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа)

О владельцах и активах

Для «Аэросервиса» Андрей Богданов фактически один из бенефициаров. Оставшиеся доли в «СиЛе» в равных частях остаются за гендиректором АО «Авиакомпания ИрАэро» Юрием Лапиным и Владимиром Мироновым.

В ЕГРЮЛ также стоит отметка, что доля «СиЛы» в «Аэросервисе» с 2019 года заложена в «Байкалинвестбанке». Детали неизвестны. Возможно, этот банк кредитовал сделку по приобретению долей.

Упомянутая Ространснадзором компания «Аэросервис» была создана в январе 2010 года. По открытым данным, она была исполнителем более чем 1,5 тыс. госконтрактов на общую сумму свыше 1,77 млрд рублей. Самый крупный заказчик — ГКУ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф», с которым было подписано 1,49 тыс. контрактов. К примеру, в начале сентября 2021 года с «Аэросервисом» подписали несколько не крупных контрактов «на выполнение полетов по оказанию медицинской помощи населению на территории Забайкальского края». А в августе — схожие, но уже по Иркутской области.

75.ru Самолёт авиакомпании «Аэросервис»

За 2020 год «Аэросервис» в отчётности указало выручку в размере 498,276 млн рублей при чистой прибыли — 149 тыс. рублей.

Из пояснительной записки к отчётности за прошлый год следует, что компания осуществляла коммерческие воздушные перевозки на самолётах Ан-2, ТВС-2МС, Л-410 УВП-Э20, а также участвовала в лесоавиационных работах и оказывала услуги срочной авиамедпомощи.

Для сравнения: чистая прибыль «СиЛы» за 2020 год составила 10,653 млн рублей при выручке 491,415 млн рублей.

Проверки

Компанию «Аэросервис» различные надзорные инстанции проверяли за последние несколько лет десяток раз, но в большинстве случаев, если нарушения и выявлялись, то они были незначительны. Чего не скажешь о «СиЛе», с которой, как мы помним, у «Аэросервиса» плотные связи и общий директор.

Итак, ООО «Сибирская лёгкая авиация», по данным ФГИС «Единый реестр проверок», было объектом проверок 13 раз. Интерес представляет одна из них — проведенная в марте 2021 года управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Следственный комитет России Обломки самолёта L-410

Вышеуказанная проверка была проведена в связи с обращением гражданина О. о возможных нарушениях воздушного законодательства «при эксплуатации воздушных судов L 410 UVP Е20». Завершилась она выявлением значительных нарушений.

Так, при выполнении пяти рейсов в июне и сентябре 2020 года «экипажами нарушены процедуры выполнения карты контрольной проверки самолёта Л410УВП-Э20» — «экипажем не проверен свободный ход управления самолётом». Помимо этого, уже в апреле 2020 года при выполнении рейса из Читы в Ангарск фиксировалось «выдерживание барометрической высоты полета в пределах 14 109 футов — 15 189 футов, что значительно выше максимально допустимой высоты полёта (14 000 футов)». Схожие ситуации фиксировались ещё по пяти рейсам в 2020 году.

Также ведомство выявило, что «введённая эксплуатантом система управления безопасностью полетов (СУБП) не обеспечивает выявление (определение) потенциальных угроз для безопасности полетов и оценки соответствующих рисков, не обеспечивает принятие корректирующих действий, необходимых для выдерживания показателей безопасности полетов».

»Разрабатываемые мероприятия по снижению риска, процесс воздействия на риск с целью его снижения до приемлемого уровня малоэффективны, не обеспечено принятие корректирующих действий, необходимых для постоянного улучшения обязательных показателей работы системы управления безопасностью полётов. Имеются повторяющиеся отклонения при выполнении полетов и исполнении обязательных операционных процедур экипажами ВС (невыполнение проверки свободного хода управления самолётом перед взлетом, неточное выдерживание заданных высот полета, полет на высотах более допустимых РЛЭ самолёта)», — отмечалось в заключении комиссии.

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Спустя пять месяцев после подписания этого документа самолёт L-410 (Л-410), следующий рейсом авиакомпании «СиЛа», терпит бедствие. Расследование уголовного дела по данному факту продолжается. В ближайшее время в нём могут появиться фамилии первых фигурантов.