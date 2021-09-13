Село Казачинское, Иркутская область, 13 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Губернатор иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 13 сентября, побывал в Казачинско-Ленской районной больнице, где навестил пострадавших в авиакатастрофе с самолётом L-410.

Цитата из видео В Казачинско-Ленской районной больнице. Губернатор Иркутской области навестил выживших в авиакатастрофе самолётом L-410

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

«Поговорил с ними, узнал о самочувствии и обстоятельствах трагедии», — пояснил глава Приангарья в своем Instagram.

Беседуя с врачами, Игорь Кобзев убедился, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«Один человек — в реанимации. В хирургическом отделении остаются шестеро пострадавших. По пяти из них в ближайшие пару дней будет приниматься решение о переводе в Иркутскую областную больницу. Там уже находятся трое пострадавших. Пациенты — в тяжёлом состоянии, обусловленном скелетной травмой. Предстоит подробная диагностика. После этого будет приниматься решение об оперативных вмешательствах. Двое пострадавших после получения необходимой помощи отпущены домой», — пояснил глава Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек — они оказались заблокированы в искорёженной машине. Четыре человека, в числе которых — пилот самолета, погибли. Возбуждено уголовное дело. 15 сентября в Приангарье объявлен день траура.

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