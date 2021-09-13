Москва, 13 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Внеплановую проверку в отношении авиакомпании «Аэросервис», которая эксплуатировала разбившийся в Иркутской области самолёт L-410, проведёт Ространснадзор. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба ведомства.

МЧС Пассажирский самолёт L-410 упал в Приангарье

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

«Создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта», — говорится в сообщении.

Указано также, что на место жёсткой посадки самолёта прибыли советник руководителя Ространснадзора Артем Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября самолёт L-410, летевший из Иркутска в посёлок Казачинское с 14 пассажирами на борту, совершил жесткую посадку в 4 км от места назначения. Погибли четыре человека, в том числе один из двух пилотов, остальные 12 человек получили различные травмы. Следователи назвали вероятными причинами ЧП ошибку пилотирования и отказ техники.

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